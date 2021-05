Quitan sede a Minatitlán en el béisbol de Ligas Pequeñas

Algunas de las razones por las cuales se le quitó el Nacional de la categoría 9-10 años a Minatitlán fueron: porque no ratificó la sede por escrito, porque aún no está activa la liga y además no registró la temporada, otras organizaciones que están en la misma situación que Ligas Pequeñas si lo hicieron pero Minatitlán simple y sencillamente no quiso.

Cabe destacar que algunos torneos se cancelaron y tres cambiaron de sede, el caso de Minatitlán es muy lamentable ya que aparte de que se le "tumbó" la sede, es muy probable que tampoco tenga participación en cualquier otro campeonato debido a que no tienen ninguna selección conformada, no reanudan actividades y los campos están convertidos en auténticos muladares.

Este año se jugarán 12 campeonatos de beisbol en las categorías Pañalitos (3-4 años), Escuelita (5-6 años), Infantil (7-8 años), 9U (9 años), Infantil Menor Pesada (9-10 años), 11U (11 años), Infantil Mayor Pesada (11-12 años).

Además de 13U (13 años), Juvenil Menor Pesada (13-14 años), Juvenil Mayor Pesada (15-16 años), Juvenil Superior Menor (17-8 años) y Juvenil Superior Mayor (19-23 años), mientras que el softbol femenil tendrá un total de seis torneos en las categorías 8 y menores (8 años), 10 y menores (10 años), 12 y menores (12 años), 14 y menores (14 años), 16 y menores (16 años) y 18 y menores (18 años).

LOS MOTIVOS

No ratificó la sede por escrito, porque aún no está activa la liga y además no registró la temporada

