Quieren ir al Nacional de Judo en Aguascalientes

Alumnos de la escuela Calmecac Minatitlán, solicitan apoyo de las autoridades municipales para poder viajar al Torneo "Profr. Tomoyoshi Yamaguchi" 2021, que se llevará a cabo del 22 al 25 de abril en Aguascalientes, promovido por la Federación Mexicana de Judo.

Se trata de Lex Espejel Ramos y Kuno Espejel Ramos quienes tienen el deseo de participar en este campeonato, ya que a pesar del confinamiento por el COVID-19 estos chicos han estado entrenando, para poder asistir a estos eventos, por lo que se espera que las autoridades puedan apoyarlos.

En ese contexto, la entrenadora del Club Calmecac Minatitlán, Desiree Ramos Cardona enfatizó que el Instituto Veracruzano del Deporte (IVD), si les dio apoyo pero solo lo hizo con los competidores de las categorías mayores.

"Tenemos dos alumnos que tienen nivel para participar pero lamentablemente no tienen los recursos para poder viajar, ojalá las autoridades municipales pudieran apoyarlos ya que necesitamos fondos para poder llevarlos" dijo. El Torneo de Judo se estará desarrollando en las categorías Pre-Infantil, Infantil Sub 13 e Infantil Sub 15.