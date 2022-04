A partir de este viernes y hasta el domingo, el auditorio "Benito Juárez" será escenario del Macro Regional de Tenis de Mesa 2022, con la participación de aproximadamente 200 deportistas, 24 de ellos representantes de Veracruz.

El evento es clasificatorio para los Juegos Nacionales CONADE 2022 y se desarrollará en las categorías Sub 15, Sub 19 y Sub 21 en las ramas femenil y varonil.