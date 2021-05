que_los_deportistas_sigan_respetando_el_confinamiento

La terquedad y ansias de ir a tomarse unas cervezas con quienes acostumbraban a dizque ir a jugar cada fin de semana; los veteranos menores de 50 años, los que aún no cumplen con las aplicaciones de la vacuna contra el Covid-19, volvieron a poner el desorden; relajaron su conducta y las consecuencias, vendrán detrás. ¡Se fueron a terrenos de Cosoleacaque, donde pareciera que fuese el municipio sin ley!.

Si en algo nos hemos estado abocando a lo largo de un año respecto a la "cuarentena" que se convirtió en confinamiento, es que todas las organizaciones deportivas, respeten el derecho a vivir, porque la Pandemia no cede y si no se ultiman todas las precauciones para cuando haya que regresar a la actividad, de nada habrá servido tanta reserva y espera.

Cómo es posible que escuchen los "cantos de sirenas" por aquellos mafiosos directivos del futbol de mayores que, en su desesperación de "sangrar" a los bobo del futbol, el "modus vivendi" aparezca de nuevo, como si la cadena de fallecidos y fallecidas producto de ese tipo de conductas de conducir a los testarudos al desorden.

Qué bueno que en este municipio se sigue respetando el "no, a la reapertura de las instalaciones deportivas", porque se desconoce hasta donde las organizaciones deportivas están preparadas, porque no es solamente el gel y checar la temperatura, como es el engaño más común donde se realizan estas prácticas, que en ocasiones, la "pistolita" para medir la temperatura, es decir, el termómetro, no cuenta ni con batería.

Y en este caso los veteranos jugadores de futbol que ¡se escaparon y lucieron sus clásicas fotos! de haber regresado luego de año y que aún no reciben las vacunas contra el Covid-19, pues que ahora se preparen, se van a convertir en los vulnerables y confundidos entre asintomáticos, porque resulta que luego del juego sostenido, se reunieron con sus camarillas y algunos llegaron a sus respectivas casas, entrada la noche y como las placas de tráiler. Y si la vida de ellos y sus familiares no les interesa, pues que vengan más contagios, si al final de cuentas, su mundo es ese, el de vivir y morir.

En las redes sociales, se difundió un comunicado por parte de la Comude local, donde afirma que tentativamente el 24 de mayo se podría reiniciar las actividades.

Esta misiva no ha sido del todo oficial, pues muchas veces se toma como manera de llamar la atención, porque lo correcto, es anunciar que aún no hay nada, y que se seguirá esperando el momento oportuno, porque solo acelera a los que viven del deporte y entonces, donde estaría el orden que se quiere llevar, de que si ya están todas las organizaciones censadas, que sí ya todas cumplieron con los requisitos solicitados por la autoridad, pues resulta que quienes no lo han hecho, son los veteranos futboleros, como la Liga Municipal de Futbol.

Y en estos casos, consultando al titular de la Liga Municipal Infantil y Juvenil (LIMUIJ), Enrique Rodríguez Durán, aseguró a Imagen del Golfo que han determinado que ellos no regresarán, sino hasta que comiencen las clases presenciales.

Porque además, siempre se han regido por el ciclo escolar, y que si han aguantado mucho tiempo y conscientes de que la mayoría de entrenadores, no son profesores con título profesional y que, en este sentido, no han sido vacunados, los padres de familia en su mayoría no quieren exponer a sus hijos con un entrenador que está en calidad de vulnerable.

Por ello ratificó que, no regresarán por ahora, y es acuerdo de todos sus agremiados.