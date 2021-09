puro_nivel

Buen equipo

"Me convence que había un buen equipo pero más que un buen equipo, el proyecto a largo plazo que tiene el dueño que es proyectar a los jugadores, que es poder darle esa oportunidad a los chavos, a los chicos que entrenen con gente profesional".

Otra de las metas de Chávez Fernández es que se pueda proyectar al talento que tiene Toros Veracruz F.C. en Estados Unidos. El ex futbolista profesional de los Tiburones Rojos inició con el pie derecho primero en el primer partido de la liguilla de la zona sur empatando en Pachuca, Hidalgo a dos goles ante el Forza Internacionale F.C. donde el clima frío fue otro enemigo.

El paso de Hugo

En la vuelta el sábado 28 en el campo del Club de Golf Villa Rica, el ex entrenador de fuerzas básicas tanto de Morelia como de los escualos dio un sendo manotazo en la mesa con una contundente victoria de sus muchachos por 6 a cero dejando el global en 8 goles a 2.

De visita en el complejo deportivo de Orizaba ante el Club del mismo nombre del campo, en el partido de ida de la semifinal, Toros recibió su primer derrota bajo el mando de Hugo, apretada apenas un gol a cero y el próximo sábado a las 4 de la tarde tratarán de repetir lo hecho contra los hidalguenses hace una semana.

Contrincantes difíciles

Así como los rivales hacen de su clima local un aliado, el ex futbolista de los Tigres también utiliza la humedad y el calor jarocho para contrarrestar el alto nivel de oxigenación de los equipos que vienen de la altura como será el Orizaba F.C. que además trae ex tiburones como Nestor Olguín y Luis Antonio "Gori" Martínez.

Hugo Chávez sabe que sus 10 años de experiencia en el banquillo de alguna manera le pone presión venida de segundos y terceros para los compromisos que se vienen pero él no vive con estrés, "el último doctorado que tomé fue cuando dirigí a los Tiburones Rojos, entonces ahí me di cuenta que hay cosas que tengo que mantener y cosas que tengo que mejorar y cosas que tengo que quitar y una de ellas es el vivir bajo el estrés, obsesionarte por algo, porque la obsesión no te lleva a nada".

Ventaja amiga

Otra ventaja que tiene es que este equipo que antes era dirigido por su amigo Martín Calderón, ya lo conocía un poco cuando iba a ver los partidos de vez en vez, "futbolísticamente son chicos de buen pie, los he visto entrenar con la pelota en posesión, es un equipo muy completo porque también tiene gente que va muy bien por arriba, te gana pelotas interesantes en las tácticas fijas".

Chávez Fernández tiene además un proyecto denominado "Soccer Academy Hugo Chávez Excelent Players", proyecto que nace para ayudar a los nuevos valores, ayudar a proyectarlos y antes desarrollarlos futbolísticamente para que universidades o equipos profesionales quieran interesarse en ellos.