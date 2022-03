pura_fiesta,_tres_deportes_comienzan_acciones_en_los_jev

Competirán en las categorías Sub 16, Sub 18, Sub 20 y Sub 23 tanto en la rama femenil como varonil.

En la etapa estatal para calificar al Macro Regional por categoría, prueba y rama, los dos primeros lugares de la Etapa Estatal, además del primer lugar de cada relevo por categoría y rama.

Los deportistas calificarán al Macro Regional que se efectuará del 18 al 22 de abril en Mérida, Yucatán. En este evento participarán de los estados de Puebla, Oaxaca, Veracruz, así como la UNAM de la Región 7.

Además de la Región 8, Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. La actividad iniciará desde las 08:00 horas los tres días de competencia y finalizarán por las 18:00 o 19:00 horas.

Tuxpan

El voleibol de playa tendrá como escenario la Playa El Arca y reunirá a 96 deportistas y 48 entrenadores en las categorías Juvenil Menor, Juvenil Mayor y Juvenil Superior, en ambas ramas.

Serán 108 los partidos que se desarrollen en total distribuidos en las cuatro canchas que se trazarán en la Playa El Arca. La competencia se realizará del 18 al 20 de marzo.

Los municipios que tendrán representación son Tihuatlán, Poza Rica, Tantoyuca, Tuxpan, Coatzacoalcos, Veracruz, Martínez de la Torre, Ciudad Isla, Ángel R. Cabada, Xalapa y Jáltipan.

Los horarios se competencia serán el sábado de 08:00 a 18:00 horas y el domingo de 08:00 a 16:00 horas, en donde se realizará la ceremonia de premiación de las duplas triunfadoras.

Los equipos ganadores de cada categoría y rama que marca el anexo CONADE 2022, participarán en un macro regional que se desarrollará del 7 al 10 de abril en Ciudad del Carmen, Campeche.

Veracruz

Un total de 20 atletas exponentes de la nueva disciplina del Breaking, verán actividad este sábado a partir de las 10:00 horas, en conocido hotel de la conurbación Veracruz-Boca del Río.

Las categorías son de 12-15 años y de 16 a 23 años en femenil y varonil.

Los municipios que participarán con deportistas son Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Xalapa, Medellín, Nogales, Acayucan y Veracruz.

