Pumas UNAM quiere vender a Carlos González

No están para nada las cosas tranquilas en el Club Universidad Nacional, y es que todavía los directivos no pueden llegar a un acuerdo total con el plantel de jugadores para volver a reducir los salarios, producto de la crisis económica, y no saben qué hacer para lograr que las aguas se calmen.

En ese sentido, el periodista David Medrano afirmó en su columna para el diario Récord, que la mesa encabezada por el Ingeniero Leopoldo Silva, tiene diseñado dos planes que le permitirían a Pumas tener dineros frescos y cumplir con su promesa de pagar el 70 por ciento de los sueldos, y que el 30% restante se acumule y se pague posteriormente.

El primer plan es poner a uno de los mejores jugadores del equipo a la venta, como es el caso del goleador paraguayo Carlos González, quien según detalla la publicación, ha sido ofrecido a tres o cuatro equipos, uno de ellos Monterrey, que sean capaces de pagar los $6 millones de dólares que piden por su carta, pero esto vendría con una trampa.

"El requisito es que el guaraní siga jugando con Pumas por lo menos seis meses más y que el club que lo adquiera abone una cantidad importante", señaló Medrano.