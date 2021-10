prosigue_el_torneo_del_pavo_en_la_noria

De acuerdo a lo informado por el presidente de este circuito, Miguel Angel Fernández, en el evento que tiene como sede principal la cancha ubicada en la colonia Hernández Ochoa, participan 30 equipos, 10 en la categoría Primera Fuerza y 20 en la Segunda Fuerza.

Juegos Cancha La Noria

Hoy.- 19:00 Hrs., Warriors vs Club HEA: 20:00 Hrs., Selección 35 años vs Thunder; 21:00 Hrs., 5o. Elemento vs Rafasa Cristealum.

Sábado.- 13:00 Hrs., Cobaev vs Atlanta; 14:00 Hrs., Sonics vs Club HEA; 16:00 Hrs., Ozma Kappan; 17:00 Hrs., Perros del Mal vs Titanes; 18:00 Hrs., Titanes vs Raptors Cuichapa; 19:00 Hrs., Universidad de sotavento vs Rockets; 20:00 Hrs., Club HEA vs Independencia; 21:00 Hrs., Spartano vs Cristealum.

Domingo.- 10:00 Hrs., Selección de 50 Años vs 5o. Elemento; 11:00 Hrs., Leyenda vs Spartanos; 12:00 Hrs., Panteras vs Mojoma; 13:00 Hrs., Perros del Mal vs Lobos; 14:00 Hrs., Raptors Cuichapa vs Rafasa; 15:00 Hrs., Club HEA vs Patos Salvajes; 16:00 Hrs., 5o. Elemento vs Independencia; 17:00 Hrs., Black Jackals vs Rafasa Blub; 18:00 Hrs., Bárbaros vs Thunder; 19:00 Hrs., Selección 35 años vs Titanes.

Cancha Rancho Alegre

Domingo.- 17:00 Hrs., Gaviotas vs Hamanas; 18:00 Hrs., Toros vs Universidad de Sotavento; 19:00 Hrs., Warriors vs Spartanos.