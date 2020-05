Presidente del Sevilla con interés de comprar al Veracruz

El presidente del Sevilla, José Castro Carmona, dio a conocer el interés que tiene de invertir en el futbol mexicano, en este caso, en Veracruz, pues están en busca de la internacionalización de su marca, e impulsar a los atletas para dar el salto en su carrera deportiva.

´Es verdad que estamos abiertos a cualquier posibilidad tanto en México como en algún país que en el que haya un proyecto interesante para nuestra idea de internacionalización y sobre todo porque entendemos que hay que abrir el mercado, hay que abrir posibilidades para que atletas que quizás estén en otros países y no hayan tenido ese 'know how' que nosotros tenemos desde mucho años y son buenos lo demuestren´, detalló el dirigente español en entrevista para Canal 6 Deportes.

Aseguró también que en su institución, ven al futbol mexicano con muy buenos ojos, pues conocen los alcances que puede tener la liga mexicana, por esta razón, se convirtió en uno de los lugares en donde planean llevar a cabo sus proyectos deportivos.

Si bien Castro Carmona no mencionó el nombre de la franquicia que pretende comprar, trascendió que Veracruz sería una de las plazas en las que se internacionalizaría el nombre del Sevilla.

´Estamos un tema que aún estamos estudiando, no me gusta adelantar cosas cuando aún no están ni conseguidas ni firmadas´, concluyó.