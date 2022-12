Preparan función en el Coliseo San Bruno

Duelo bravo. El Coliseo San Bruno hará honor a su nombre el próximo sábado cuando se vean cara a cara en el cuadrilátero los integrantes de "Radioactivos" y los de "Barrio Bravo", el próximo sábado en Xalapa.

Ricardo Mauricio Muñoz Riaño, presidente de la organización Lucha Libre Radioactiva (LLR), confirmó la visita de los máximos referentes de la Arena Tepito para enfrentarse a sus representados.

Lucha estelar

Informó que la lucha estelar la protagonizarán los "Payasos del Terror" Pánico y Siniestro, junto a la explosión de Atómico para enfrentar a los campeones "Payasos" Pura Santa, Pura Santa Júnior e Hijo de Pura Santa.

Añadió que en la semifinal, los temibles Yorvak y Rey Pantera Júnior tendrán enfrente a "Los Bravos del Barrio" Jorge El Salvaje y Versal, excampeones de parejas.

Muñoz Riaño señaló que previamente se medirán dos dinastías felinas de abolengo, así, como representante de "Welcome To My Barrio" aparecerá Pantera Júnior, vástago del Internacional Pantera, que en décadas pasadas fue un referente del pancracio nacional.

Dijo que enfrente tendrá al contundente Hijo de Rey Pantera que ha seguido de buena forma el legado que forjó su padre desde hace tres décadas.

Poderío juvenil

Apuntó que en un duelo de jóvenes gladiadores, "La Sangre Nueva" de Rey Garfio Júnior y Príncipe Lobo tendrán una nueva oportunidad de lucir su talento contra "La Sangre Tepiteña" de Radical y Carrillo.

Mencionó que se presentará un nuevo personaje de LLR, "El Lado Oscuro de la Radiación" Chernobyl, que hará equipo con El Mariachi y Omega, para toparse el Internacional Mara, Bola Ocho y Sureño.

Indicó que para "calentar" la lona, en relevos sencillos se enfrentarán Dragón de Oro y Dragón de Oro Júnior contra el maestro Rey Pantera y Guerrero Lee; además de un mano a mano entre el Último Samuray y La Hiena.