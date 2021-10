Prepara temporada el futbol de la Liga Menor "Jesús Puentes"

Lo anterior lo dio a conocer el presidente de este circuito, Gonzalo Rocher Orihuela, quien señaló entrevista que ya están preparando todo para lanzar la convocatoria para su nueva temporada.

"Sabemos que aún no es tiempo para volver a los campos, sobre todo los niños que todavía no se vacunan, sin embargo, no queremos que la reanudación nos tome desprevenidos y por ello estamos preparando todo lo concerniente para la nueva convocatoria y así estar listos para cuando nos digan para pueden iniciar las actividades".

Rocher Oriuela adelantó que en el reinicio todas las categorías serán con torneo nuevo y que los primeros en arrancar serán los de las categorías mayores.

"En el reinicio será para todos con Torneo nuevo, ya que tras más de un año de inactividad sería imposible que se reactive con las mismas categorías, Y los encargados de reiniciar serán las categorías Especial, Juvenil B y Juvenil A, que los jóvenes más grandes que participan en nuestra organización".