Por ´situaciones internas´ no se convoca a ´Chicharito´; no hay veto

El presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa, reveló que el delantero del LA Galaxy, Javier Hernández, no ha sido llamado por Gerardo Martino, entrenador del Tri, por situaciones internas, pero el directivo aseguró que no está vetado.

De Luisa consideró que Hernández hizo cosas que no gustaron al cuerpo técnico de la Selección Mexicana y el 'Tata' resolvió no volver a considerar al exjugador del Manchester United y Real Madrid, aunque recalcó que el ariete no tiene las puertas cerradas del combinado azteca.

"Javier fue consideración del técnico, por eso se le llamó y por eso jugó. En ese periodo se dieron una serie de cosas internas que así se decidió mantenerlas por lo cual el técnico ha decidido no convocarlo y en ese sentido lo hemos platicado repetidas ocasiones; lo que decida, el 'Tata' tiene todo el apoyo de Gerardo Torrado y los dos tienen todo mi apoyo. Ese es un buen ejemplo de lo que pasa adentro, se resuelve de manera interna, pero hay que ver por el bien del grupo", expresó al programa Zona Mixta de Telemundo.

Sobre las posibilidades de que Javier vuelva a vestir la camiseta de México, Yon señaló: "Todos los jugadores tienen esa oportunidad (jugar en selección), al fin del día es decisión del técnico y lo que he dicho muchas veces es que yo no tengo ninguna persona vetada".

El presidente de la FMF dio a entender que el problema entre Chicharito y Gerardo Martino es que el futbolista del Galaxy habría exigido situaciones poniendo en primer lugar sus necesidades que las de la plantilla.

"La parte que no estamos de acuerdo es cuando existen exigencias que son individuales y ponen los intereses personales por encima de los intereses del grupo", manifestó.

El último partido de Javier Hernández con la Selección Mexicana fue el 7 de septiembre de 2019 ante Estados Unidos. En la presente temporada de la MLS, Chicharito tiene 14 goles en 19 encuentros con el LA Galaxy.

