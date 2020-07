Pizarro retó a Siboldi en el triunfo de Cruz Azul vs Tigres

Luego del triunfo de Cruz Azul en la tanda de penales, dentro de las semifinales del torneo Copa por México, por la supuesta actitud de burla de Robert Dante Siboldi hacia los jugadores del conjunto de la UANL, hubo momentos de tensión en la cancha deportiva.

Tras el penal definitivo de Julio César Domínguez, Guido Pizarro estaba muy furioso y se atribuye a la ´mala actitud´ del técnico de la ´Máquina Celeste´, pues los jugadores de la escuadra felina reclamaban burlas de parte del banquillo de Cruz Azul.

Cabe señalar que Pizarro furioso retó a golpes a Robert Dante Siboldi ante dichas burlas y textualmente expresó: "Vení para afuera, Siboldi, Vení para afuera, la concha de tu madre", gritó.



Posteriormente, Ricardo Ferretti, estratega de Tigres, tomó a Pizarro y lo llevó hacia los vestidores, aunque en la transmisión de TUDN se puede apreciar que Pizarro vuelve a la cancha para seguir discutiendo con el timonel de Cruz Azul.

Por otra parte, el director técnico azul comentó que son cosas de futbol y se deben quedar en el terreno de juego.

"No pasa nada, son cosas del fútbol, lo qué pasa en la cancha ahí se queda, en los penales se suscitaron gritos y yo no me voy a quedar callado con quien me venga a gritar pero se queda en la cancha, no hay problema", concluyó Siboldi.