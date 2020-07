´Piojo´ Herrera se ilusionó con llegar a banquillo del Betis

Luego de la salida de Rubi del banquillo del Betis, Miguel Herrera apareció en la lista del conjunto verdiblanco para tomar las riendas del equipo en la próxima temporada. El 'Piojo' reafirmó en varias ocasiones su deseo de ir a Europa, sin embargo la directiva eligió a Manuel Pellegrini dejando a Herrera ilusionado.

En entrevista para ESPN, el estratega del América admitió que le provocó alegría el rumor de una posible llegada al Betis y explicó lo qué sucedió cuando se llegó a mencionar que sería considerado por la directiva.

´Se me acercó una persona muy allegada al club, no del club. Me habló por teléfono y me dijo: 'Por lo que sé, el Betis está buscando técnico y tu nombre apareció en la mesa; no eres la primera opción, pero ahí está tu nombre, ¿te interesaría? Por su puesto que me seduce. Tampoco mi cabeza voló´ expresó.

Además, Herrera detalló que las posibilidades se pudieron abrir en caso de que Betis no hubiera llegado a un acuerdo con Pellegrini, pues en ese caso se podía abrir una realidad y aseguró que le ´ilusionó´ que una persona allegada al club le dijera que su nombre estaba en la mesa.