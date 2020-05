Liga MX pide 20 mdd al Gobierno de Veracruz para rescatar al Tiburón

José Luis Lima Franco, secretario de finanzas del estado de Veracruz, reveló en entrevista para Multimedios, que ya han existido pláticas con el Sevilla, además de que el club ya está enterado que la Liga MX pide 20 millones de dólares para recuperar la franquicia del Club Deportivo Veracruz.





´Lo que hay que desembolsar con la FMF para regresar (al Club Deportivo Veracruz) a Primera División son 20 millones de dólares, es lo que nos están pidiendo para volverlo a afiliar. El tema que hay que revisar es si ya entramos con un proyecto sólido, podríamos revisar puntualmente los pasivos, platicar con los acreedores que se quedaron del anterior equipo para ir haciendo un plan a pagos, para ir difiriendo los pasivos´ afirmó.





En ese sentido, aseguró que si se tiene la seguridad de que el Sevilla invertirá para regresar a los ´Tiburones Rojos´ a Primera División, el Cuitláhuac García Jiménez no sería un obstáculo para el equipo e incluso podría ayudarlo.





´En esta posición, pagando los 20 millones y teniendo el respaldo del grupo de inversionistas español, creo que podríamos sin ningún problema, entre el gobierno del estado y este grupo importante, el Sevilla, ir trabajando con la Federación para ir viendo los pasivos, platicando con los acreedores y ese sería el primer paso´ aseveró.





A su vez, Lima Franco recalcó que el Gobierno de Veracruz está con la disposición de darle facilidades al Sevilla para que pueda invertir en el club jarocho, sin embargo, el objetivo es que exista también un apoyo de empresarios veracruzanos, para que, de igual manera, formen parte del nuevo proyecto y que el equipo no sólo regrese a la Liga MX sino que compita para posicionarse como campeón.





Cabe señalar que el secretario de finanzas confesó que Fidel Kuri Grajales ya no tiene ninguna participación en el nuevo proyecto que busca impulsar el gobierno con el Sevilla y que el Estadio Luis ´Pirata´ Fuente ya no está bajo su administración, pues está totalmente fuera de la FMF, por no ser un miembro ´grato´, para la Federación.