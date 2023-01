Peleadores minatitlecos se preparan al máximo

Alumnos del equipo de competencia de la escuela Batchelar Coach de Minatitlán, mantienen fuerte su preparación rumbo a los eventos que tienen para este 2023, así lo dieron a conocer en exclusiva para la agencia Imagen del Golfo.

Se trata de la campeona mundial Sthefany Batchelar García, Valeria Cacho y Luis Castillo Martínez, quienes revelaron lo que viene para ellos en este año, en ese contexto, la ganadora de la medalla de Oro en el Abierto de Kick Boxing disputado el pasado mes de diciembre en España, Sthefany Batchelar García dijo que en el mes de mayo estará compitiendo en un evento internacional que se disputará durante los días 27 y 28 en Puebla, el cual es avalado por la Federación Internacional de Muay Thai, donde saldrá en busca del cinturón.

Antes, en el mes de marzo estará en el campeonato nacional de la UMBE en Aguascalientes, por otro lado, aseguró sentirse contenta con todos los que la apoyaron tras su actuación en España "me siento agradecida con todos los que me han apoyado, con aquellos que me han dicho felicidades y antes de irme tu puedes, estoy contenta conmigo misma, a los jóvenes les recomiendo que le echen muchas ganas y luchen por las cosas que les gusten, si ganan o pierden, nunca se desanimen de todo se aprende" dijo.

VALERIA CACHO

Por su parte, Valeria Cacho indicó que se mantiene entrenando porque este año competirá en los Juegos Populares Nacionales 2023, donde estará representando a Minatitlán primero en la etapa regional, y posteriormente estará en la etapa estatal en la especialidad de boxeo dentro de la categoría de 51 kilogramos.

"Mi mensaje a los jóvenes es que se ejerciten, que no solo estén metidos en internet o en el celular, que estudien, y se ejerciten en todo aquello que esté a su alcance".

LUIS CASTILLO

Finalmente, el boxeador Luis Castillo Martínez "El Alacrán" alabó la preparación que lleva por parte de su coach, Raúl Batchelar la cual señala que es con mucha disciplina, de cara a la pelea que sostendrá el próximo mes de marzo en Aguascalientes, "aún no tenemos fecha, pero mi entrenador ha hecho muy buen trabajo conmigo, trabajo duro, con mucha disciplina, a los jóvenes les recomiendo que practiquen deporte, cualquier tipo de deporte pero que hagan algo" destacó.