Paulo Dybala: Estoy bien, pero he tenido síntomas fuertes

Paulo Dybala, delantero de la Juventus de Turín, confirmó su mejoría tras dar positivo por coronavirus y explicó cómo sigue en su proceso de recuperación, ya que anteriormente confesó que se sentía pesado en su andar.

"Estoy bien, pero he tenido síntomas fuertes hasta hace dos días. Ahora puedo moverme, caminar e intentar entrenar. Cuando lo intentaba en los peores días a los cinco minutos no podía hacer nada, me faltaba el aire, me fatigaba enseguida y me dolían los músculos. Ahora estoy mejor y también mi novia Oriana", mencionó en el canal de la Juve.

Fue el pasado 21 de marzo que el delantero confirmó que dio positivo por COVID-19, además que no es el primero de la Juve que vive el mismo escenario porque así sucedió con Daniele Rugani y Blaise Matuidi.

"Cuando recibí la oferta de la Juve, no me lo pensé dos veces. Lo primero que hice fue abrazar a mi madre. Lo recuerdo como si fuese ayer. Estaba en mi casa de Palermo. Muchos clubes me querían, yo esperaba, no quería cerrar las puertas a nadie. Y un día después de comer me llamó mi agente diciéndome que le había llamado la Juventus. Poco después hablé con Paratici (director de fútbol del club turinés) y todo se concretó", añadió.

