Pancho Báez, ansioso por narrar sus partidos

Durante todo este año que ha pasado por la pandemia, Francisco se ha mantenido en casa, pero afirma que ya quiere estar pronto en los escenarios, detrás del micrófono y narrar cada acción, cada movimiento de los peloteros.

"Yo un aficionado de estas disciplinas, pero cuando me invitan a narrar, lo hago con mucho gusto, porque me agrada que el público se divierta, no vean un partido aburrido, si no que se le ponga sabor", expresó.

Báez Peña, americanista de corazón, indicó que, extraña los momentos de camaradería con sus amigos, de ver los campos llenos, de transmitir su emoción por cada juego.

"Si extraño todo, pero tenemos que continuar cuidándonos para que cuando se regrese, estemos completos, la pandemia no es un juego, es algo serio, porque es nuestra salud, nuestra vida la que está en peligro", comentó.

Por lo pronto, mientras Francisco Báez Peña, continuará esperando el día en que pueda regresar al diamante, para disfrutar su oficio como narrador y darle alegría a cada uno de los encuentros.

