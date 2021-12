Padres de familia de la Liga Pequeña responden al llamado

Lo anterior quedó de manifiesto durante la reunión que se desarrolló el pasado lunes en las instalaciones del estadio de Beisbol "18 de Marzo de 1938", la cual fue encabezada por distinguidas personalidades entre las que estuvo el ex presidente nacional de la Asociación de Ligas Infantiles y Juveniles de Beisbol de la República Mexicana AC (ALIJBRM), arquitecto Gabriel Hernández Garduza.

Noticia Relacionada Continúa grave hijo de ex diputada Eva Cadena tras accidente en auto

La petición de quienes desean el rescate de la Liga Pequeña de Beisbol de Minatitlán es clara y sencilla, lo único que quieren es que quienes actualmente "están al frente" de ese movimiento infantil entreguen las instalaciones y se vayan.

Los campos lucen en pésimas condiciones, pero no solamente ha sido la falta de cuidado, hay más, existen adeudos considerables (32 mil pesos) por concepto de energía eléctrica, lo que provocó que de la subestación se tomaran el dinero de la garantía los de Comisión Federal de Electricidad (CFE) por falta de pago, sin embargo, es un dinero que pertenecía a otra persona, es decir; no era de la directiva actual.

En el aire quedan muchas preguntas que se hicieron en la junta con padres de familia cómo por ejemplo, no es solo podar, y la pintura, y las gradas, y el infields, y el relleno, y los cortes, y la limpieza, y lo exterior, y el pago de servicios, eso quién lo hará, se cuestionan los socios.

Y el informe del primer año, porqué se ha durado 1 año y 3 semanas sin COVID sin entregar cuentas, finalmente, el ex presidente nacional de Asociación, Gabriel Hernández Garduza mencionó "Yo no he estado detrás de nada, pero ahora si voy de frente, cómo egresado pero más como minatitleco, por una liga de Mina en manos de los de Mina" sentenció.