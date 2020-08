Paco Palencia confirmó interés por Camilo Sanvezzo

Luego de derrotar 2-1 a los Diablos Rojos del Toluca y obtener su primer victoria como nueva franquicia, Francisco Palencia, estratega del Mazatlan FC, aceptó qué hay interés por contratar a Camilo Sanvezzo, ex jugador de Xolos de Tijuana.

´Si, me lo ha mencionado la directiva, pero ahora no nos distrajimos con nada, porque teníamos el juego por delante y mañana seguro tendremos noticias, pero están hablado y me lo han mencionado y no puedo decir más´, señaló Palencia, de acuerdo con información de As.

Paco Palencia aseguró que su equipo ha tenido una gran mejoría desde la Copa GNP por México hasta ahora en el torneo Guard1anes 2020.

´El equipo creo que aunque no se habían dado resultados fuimos ofensivos ante Puebla y Querétaro. Soy un entrenador que busca que su primer objetivo es que el equipo juegue bien y tuvimos 65 por ciento de pelota entre los dos juegos y generamos ocasiones a gol´, agregó.

De igual manera, según el medio antes mencionado, el primer técnico del Mazatlán aseguró que en los minutos demostraron ser un equipo ofensivo, por lo que la afición disfrutará de ver a un Mazatlán que siempre perseguirá el triunfo.