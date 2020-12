Oribe Peralta revela la charla que tuvo con indisciplinados de Chivas

Oribe Peralta, delantero de Chivas, reveló la charla que sostuvo con algunos de sus compañeros que cayeron en indisciplinas, específicamente con Uriel Antuna, Alexis Vega y la Chofis López.

Durante una entrevista para TUDN, Oribe comentó que habló con Uriel Antuna y Alexis Vega, y recalcó que ellos eran igual que él, pues le habían dedicado demasiado tiempo al futbol.

´Se los puse muy simple, que ellos eran igual que yo, que desgraciadamente yo no tuve la educación porque decidí dedicarme a esto y que no sabíamos hacer otra cosa en este momento, que le habíamos dedicado mucho tiempo al futbol´, dijo al medio ya citado.

De igual manera, recalcó que la carrera de dichos futbolistas va empezando, por lo que les pidió que no la desperdicien haciendo tonterías, ya que para todo hay tiempo.

Aunado a ello, detalló que también habló con Javier Eduardo López, a quien le explicó que tiene un gran talento, pero debe cuidar su entorno.

´También hablé con la Chofis, le dije: '¿Sabes qué?, wey, no hay en México un jugador con tu talento, que vea el futbol como tú lo ves, pero si tú te rodeas de personas que no son buenas y no te esfuerzas, desgraciadamente te va a pasar lo que te pasó', concluyó.