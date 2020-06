Oribe Peralta confesó que se siente más apoyado por entrenadores extranjeros

Durante una entrevista con TUDN, Oribe Peralta confesó que a lo largo de su carrera los entrenadores extranjeros lo han apoyado más que los mexicanos, comenzando por Rubén Omar Romano, entrenador que lo debutó con Morelia.

´Me dio la oportunidad de debutar cuando nadie más creía en mí´, expresó el delantero.

También, consideró que los entrenadores les dan más oportunidades a los jugadores extranjeros por el formato que tiene la Liga MX, pues el sistema de competencia los obliga a obtener resultados rápidos.

´Me piden en Jaguares, otro técnico extranjero me pone, me dijo que sabía mis cualidades y me dio la confianza que necesitaba en aquel momento para repuntar, luego hay un cambio y me dejaron jugando hasta que terminé el año´, comentó sobre el tema.

Cabe señalar que Oribe Peralta fue dirigido por Miguel Herrera en Monterrey, por Wilson Graniolati en Santos Laguna y por Miguel Ángel Brindisi y Luis Fernando Tena en Jaguares de Chiapas.