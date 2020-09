Oficial: FMF anunció que cancelan partido del ´Tri´

Debido a problemas con los protocolos sanitarios impuestos en Costa Rica, la cancelación del partido programado para el 30 de septiembre entre la Selección Mexicana y su similar costarricense ya es un hecho, así lo informó la Federación Mexicana de Futbol (FMF) en sus redes sociales.





Cabe señalar que el compromiso amistoso no será celebrado debido a que la Federación Costarricense no recibió luz verde por parte del Ministro de Salud de su país sobre la solicitud para que los futbolistas no hicieran la cuarentena obligatoria de 15 días que exigió la nación centroamericana.





Por lo que, en el comunicado, la FMF escribió que la disputa, que se celebraría en el Estadio Azteca, no será ante la selección ´tica´ por ´falta de acuerdo entre la Federación de Costa Rica y las autoridades de salud de su país´.





Sin embargo, a pesar de que el encuentro quedó cancelado, el 'Tri' resaltó que sí realizará un partido, aunque aún no reveló información sobre el nuevo rival.





´Estaremos informando a la brevedad el nuevo rival a enfrentar el próximo 30 de septiembre´, escribió la FMF.