"No nos podemos confiar, Puebla es un rival de jerarquía" Guillermo Almada

"Tengo que felicitar a los jugadores por el esfuerzo, la disposición, las ganas, la verdad jugamos muy bien de la mitad para arriba porque generamos los tres goles, obviamente hay situaciones que tenemos que corregir para mejorar en el siguiente partido, debemos mantener el volumen de juego que fue muy bueno, esos detalles nos generan intranquilidad, pero vamos a trabajar en ellos."

El timonel charrúa fue claro a señalar que por su mente únicamente se encuentra el hacer un buen partido el día domingo en el Estadio Cuauhtémoc, afirmando que el nivel del equipo, especialmente en el aspecto de ataque lo tiene satisfecho y que se mantendrán fieles al estilo que ha caracterizado a la escuadra de la comarca lagunera durante todo el torneo.

"Iremos a cerrar la clasificación porque esto no está definido, nos quedan 90 minutos de batallar, de lucha, de concentración y sobretodo de juego y la verdad me tiene muy satisfecho el nivel del equipo, hicimos una muy buena demostración de fútbol ofensivo buscaremos a los 11 que estén en mejor momento, tenemos un estilo que respetamos, iremos a proponer y a defendernos con la pelota cuando tengamos que hacerlo."

Por último, al ser cuestionado sobre si considera definida la llave ante los poblanos, Almada fue tajante al aseverar que dicho pensamiento significaría un pensamiento erróneo de su parte, reiterando que no se considerará en la Gran Final hasta que no termine el partido de vuelta con un resultado a su favor, destacando el alto nivel mostrado por su contrincante durante todo el certamen.

"No para nada, hace muchos años que estoy en el fútbol y eso sería un error muy grave de nuestra parte, el confiar que esto está liquidado, nosotros tenemos que tomar el partido como lo que es: una final, estos son 180 minutos, terminaron los primeros 90, nuestro objetivo todavía no está logrado y hasta que no lo logremos no vamos a dar por terminado esto, Puebla ha dado muestras de jerarquía, hizo buen torneo y es un rival de mucho cuidado."

