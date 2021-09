no_hubo_rescate_de_deportes_olvidados_en_la_zona_sur

Porque ya se ha dicho muchas veces, promover la actividad, no es solo el futbol, basquetbol, voleibol y el beisbol, en cualquiera de sus rangos y categorías. El deporte es tan extenso que poco se alcanzaría a cumplir como parte de programas de gobierno local.

Cierto es que nunca se imaginaron las administraciones que finalizarán en poco tiempo, vamos en 119 días, que el Sars-Cov2, viniera a acabar con los planes o tal vez ni eso, porque pareciera que el deporte es cosa de otro tenor y donde lo único que se hace es, "alquilar un autobús último modelo", uno que otros juegos de uniformes "corrientes", los más baratos del mercado, "regalar trofeos", los más "chafas" de las tiendas que se acomodan a venderle a los Ayuntamientos, o si bien les va, algún reconocimiento en cartulina, con un diseño "donde alguien se quedó sin seso".

Pero eso al final es "pecata minuta", porque con o sin apoyo de todos modos los deportistas, pequeños y grandes, de todos modos se aventuran a sus planes y asisten a los campeonatos donde les toque ir a demostrar sus habilidades.

QUEDAN A

DEBER

En lo que no se encuentra una razón y menos una explicación es, por qué no se rescataron actividades que, si bien se sabe que en las convocatorias de Juegos Estatales o Nacionales, están tipificados, no hubo interés de las autoridades para promoverlo o ya cuando menos para inducirlo y que con los años floreciera.

No se entiende a la vez en que se utilizó el presupuesto municipal, si es que se considera en la actualidad, para destinarlo al deporte; llámese construcción de nuevos espacios y de apoyo social, para esos casos en que los deportistas, se ven obligados a acercarse a sus autoridades para que les respalden con "algo" para viajar y poner en alto los colores de su terruño.

Pero decíamos, a 119 días de que las actuales administraciones municipales en el sur de Veracruz, concluyan sus gestiones, habrá que saber que tanto hicieron por el deporte, cuáles fueron las obras de participaciones federales y estatales y, cuáles a los Ayuntamientos.

Lo que se sí se sabe, y se recalca una vez más, en estos últimos tres años, como siempre se quedó a deber mucho.

Porque, donde quedaron deportes como, el Boxeo, Halterofilia, Beisbol, Hand Ball, Badminton, Lanzamiento de Bala, Disco, Jabalina, Relevos, o ¿A caso estos no cuentan?.