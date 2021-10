"No hemos cumplido nada en Pumas": Andrés Lillini pide calma

"El objetivo no ha cambiado, solamente que en una etapa del torneo no ganábamos. Ahora hay que sostenernos, no hemos cumplido nada. No nos desenfoquemos hasta las últimas consecuencias de lo que pretendemos", respondió el estratega argentino en su primera intervención ante los medios.

Lillini quiso resaltar el punto a la hora de ponderar lo hecho por León. Según el director técnico de Pumas, el rival de esta noche es uno de los equipos que mejor futbol practica en este Apertura 2021, de allí a la importancia de sobreponerse ante uno de los candidatos a quedarse con el campeonato este semestre.

"Matemáticamente tenemos opción de entrar a la Liguilla, el rival jerarquiza el triunfo porque es de los que mejor juegan. Tres puntos muy valiosos, emocionalmente es un paso importante, se festeja, se agradece porque dejaron hasta lo que no tenían", arguyó el entrenador.

