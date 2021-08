No habrá regreso a las actividades por la tercera ola de contagios

Los intentos, las insistencias y las constantes llamadas de atención que se hicieron, para alertar a propios y extraños que no se debían abrir las Unidades Deportivas, para no complicar la propagación del Covid-19, fueron en vano, fueron oídos sordos, para indisciplinados y algunos dirigentes tercos y las consecuencias de la tercera ola de contagios ahí está, como prueba fiel de que no es tiempo de pensar en regresar a practicar un deporte.

Siempre se recalcó que esto no era un juego, que no se trataba de una tormenta que así como llegaba con su fuerte tempestad, que al rato se esfumaba y que todo volvía a la calma. Se dijo que lo peor estaba por venir y que no se iba a parecer en lo más mínimo a lo que ya habíamos soportado a lo largo de más de un año, sino que, simplemente aquí se trataría de la vida o la muerte.

Y en efecto, esta enfermedad contagiosa que llegó para quedarse para siempre, sobre todo para aquellos que se resisten a seguir considerando que esto no es cierto, que es obra de grandes intereses; y por esas prácticas descomunales, derivadas de la idiosincrasia de quienes las han secundado, ahora no hay forma de cómo pronosticar cuándo volveremos a ver en los escenarios deportivos, a niños, jóvenes y adultos, por más intentos que se hagan, lamentablemente no será así.

¿QUÉ QUIEREN

LOS INSURRECTOS?

Si ésta tercera ola de contagios querían los insurrectos, los "trogloditas" y "corruptos" del deporte que llegara, pues ahí está, porque por culpa de esas terquedades, han contribuido a que ahora los niños y jóvenes, paguen las consecuencias de lo que ocasione esta terrible enfermedad contagiosa.

Y el llamado sigue siendo el mismo, como desde aquel mes de marzo de 2020, cuando quedó todo suspendido.Hasta que haya semáforo verde se podrá hacer deporte de conjunto, pésele a quien le pese, la ciencia no engaña, el Sars-Cov2, seguirá contagiando y matando a más inocentes, por culpa de quienes se han negado a hacer caso.

Las autoridades han hecho lo suyo hasta el cansancio, por ello, ahora más que nunca, deben ser más severos en entrenadores y dirigentes de organizaciones, para no permitir más falta de respeto ante todo esto que hoy nos mantiene al "filo de la butaca", porque no se sabe, a quién le tocará hoy o mañana.

Por tanto y porque la vida y la salud de todos es lo primero, que nadie se desespere, no habrá reinicio de actividades, hasta que el tiempo permita y para ello todos debemos esperar.

Pero por favor, díganle, ¡no!, al entrenador que sonsaca al niño; díganle, ¡no!, a los jóvenes que quieran irse de "pinta" a "cascarerar".