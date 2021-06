nivel_de_sobra

En el campo 2(A) a las 10:30 Tuzos oro Veracruz jugara en contra Escuela Tiburones Rojos LMF en la categoría infantil B del grupo B.

En el campo 2(B) a las 9:30 deportivo Xana se enfrentará con escualos kids en la categoría infantil BB del grupo B y a las 10:30 Halcones EFIAJ se vera la cara en contra Escualos Kids en la categoría infantil B del grupo A.

En el campo 2 se enfrentarán los equipos de la infantil A del grupo B a las 11:30 Tuzos oro Veracruz vs Halcones EFAIJ y a las 13:00 Escuela Tiburones Rojos LMF en contra deportivo Xana y a las 14:30 Tuzos oro Veracruz se medirá con Atlas FC, a las 16:00 entran en acción el centro de formación cachorros en contra de Atlas FC en la categoría juvenil B y a las 17:30 Huracanes FC vs Leones Hor de la categoría juvenil C.

Actividad dominical

Para el domingo 13 de junio las acciones continuaran en los campos de Reino mágico en el campo 2(A) a las 8:00 se llevara el encuentro de Sporting club de Tejeria y Heroicos en la categoría infantil BB del grupo B, a las 9:00 se enfrentaran Halcones EFAIJ y Atlas FC de la categoría infantil B del grupo A

En el campo 2(B) a las 8:00 jugaran Atlas FC en contra Atlético Chivería en la infantil BB del grupo B y a las 09:00 Heroicos en contra Atlético Chivería en la categoría infantil B del grupo B.

En el campo 2 a las 10:00 se disputara el encuentro de Delfines de Xalpa en contra el Atlético Chivería en la categoría juvenil A juego pendiente de la jornada 11, a las 11:30 se enfrentaran el Arsenal y el Atlético Chivería en la categoría juvenil B, a las 13:10 se llevara el encuentro Delfines Xalapa en contra centro de formación cachorros de la categoría juvenil A del grupo B, a las 14:50 jugaran Pachuca Veracruz vs Atlético Chivería en la categoría infantil A del grupo A, a las 16:30 académicos Buena Vista se medirá con Atlético Chivería en la juvenil C y a las 18:00 Selección Tarimoya se medirá en contra Académicos Buena Vista en la categoría Juvenil B.

Para cerrar la jornada las acciones seguirán en el complejo de futbol la panchita en el campo 2 a las 12:00 Car del puerto se enfrentará con Juárez Libertadores en la categoría juvenil C y el campo 3 a las 12:00 Car tiburón se medirá con el Atlético logroñés en La categoría juvenil C.

