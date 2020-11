NFL: Ben Roethlisberger fue incluido en la lista de COVID-19

Luego de que Vance McDonald, ala cerrada de los Pittsburgh Steelers, arrojó un resultado positivo a COVID-19, cuatro jugadores fueron puestos en la lista de casos de coronavirus de la NFL. Entre ellos, Ben Roethlisberger, pasador estelar del equipo ya mencionado.

Pese a que el quarterback aún no ha resultado positivo en la prueba de detección, mantuvo contacto directo con Vance McDonald, quien resultó contagiado en la prueba que se le realizó el pasado lunes.

Ante esta situación, Steelers dio a conocer que Ben Roethlisberger, Jerald Hawkins, Jaylen Samuels y Vince Williams deberán aislarse durante cinco días, y no podrán ingresar a las instalaciones del equipo.

Ello, debido a que se les considera como contactos de ´alto riesgo´, a pesar de que Ben Roethlisberger arrojó negativo en el test de detección del virus; sin embargo, tanto él como los otros jugadores cercanos al ´7´ serán someterán a las pruebas correspondientes para ver si podrán disputar el enfrentamiento ante los Bengals.

Un aspecto importante a considerar es que Pittsburgh ha logrado mantenerse como el único invicto de la NFL (8-0) tras vencer a los Dallas Cowboys en su último partido.

´Hemos colocado al QB Ben Roethlisberger, OL Jerald Hawkins, RB Jaylen Samuels y LB Vince Williams en la Lista de Reserva / COVID-19´, se leyó en la cuenta oficial de Steelers.

