Neymar no tolera más el racismo y se desahoga en redes sociales

Luego de la polémica en el partido de ayer entre el PSG y el Marsella, donde hubo varios expulsados, Neymar acusó a Álvaro González de racismo, a través de un comunicado en sus redes sociales.





En el comunicado difundido en Instagram, Neymar pidió ´amor para todo el mundo´, además mencionó que cualquier acto racista es intolerable.





´En nuestro deporte, agresiones, insultos, forman parte del juego, de la disputa, no puedes ser cariñoso. Entiendo a este chico en parte. Todo es parte del juego, pero el racismo y la intolerancia no es aceptable´, se leyó en el comunicado.





´Yo soy negro, hijo de negro, nieto y bisnieto de negros también. Estoy orgulloso y no me veo a mí mismo diferente de nadie. Ayer quería que los responsables del juego se posicionaran de forma imparcial y comprendí que ya no hay lugar para actitudes de prejuicio´, agregó.





Además, aseguró que sus compañeros y él pidieron ayuda a los árbitros, sin embargo los ignoraron.





´Acepto mi castigo porque yo debería formar parte del deporte limpio, pero espero que 'los agresores' también sean castigados'. El racismo existe, pero nosotros tenemos que pararlo, no más, es suficiente´, agregó.





Cabe señalar que minutos antes del comunicado de Neymar, Dimitri Payet, jugador del Olympique Marsella, a través de una publicación en instagram, publicó un montaje en el que se puede ver a su compañero Álvaro sujetando a un perro con la cara de Neymar llorando.