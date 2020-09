Nahuel Guzmán y Torres Nilo a la espera de regresar a Tigres

Mientras que el Tigres realizó sus pruebas médicas de COVID-19 en las instalaciones de La Cueva, Nahuel Guzmán y Jorge Torres Nilo las realizaron separados del resto de sus compañeros.





Los dos futbolistas que resultaron contagiados del virus en el club fueron llevados a un hospital privado, en donde sus resultados serán entregados el día miércoles, esperando que el arquero argentino tenga un resultado negativo tras dar positivo por cuarta vez.





Al respecto, el 'Patón' mencionó, en un Instagram Live, que siempre sintió síntomas e incluso recalcó que llegó a desconfiar de los casos que son asintomáticos.





´Tuve varios síntomas, casi todos en realidad, arranca siendo una alergia, sentí con dolor de cuerpo, congestión y un poco de fiebre, dolores de cabeza fuertes, y después dolores de garganta como si fuera anginas. Desconfío mucho del asintomático, creo que cuando te da es porque algún síntoma te pasó. Hasta los 7 u 8 días me agarró el tema del gusto y olfato, fue lo más loco, un día me estaba bañando y casi hasta me como el shampoo, no tienes olor a nada y eso que era shampoo de manzanilla. Los resultados dijeron que era asintomático y mentira´, expresó.





También, aclaró que ya se encuentra mejor y permanece a la espera de las últimas pruebas a lado de su familia.





´Hace semanas que he parado por el tema de COVID-19 que salió positivo, estoy esperando los últimos resultados de esta última prueba y nada, paciencia en casa con la familia, ya sin síntomas´, comentó.