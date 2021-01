MLS anuncia regreso de Leagues Cup y Campeones Cup

A través de su cuenta oficial de Twitter, la Major League Soccer informó que la Leagues Cup y la Campeones Cup regresará el próximo verano.

Cabe señalar que ambas competencias entre la MLS y la Liga MX se cancelaron debido a la pandemia que se vivió a nivel global el año pasado.

Pese a que la contingencia sanitaria no ha terminado, y que hasta el momento se desconoce la fecha oficial en que iniciará la competencia, aunque podría ser en agosto o septiembre.

La temporada de la Major League Soccer comenzará el 3 de abril y concluirá el 11 de diciembre.

