Mike Tyson confirmó que regresará al ring

El histórico boxeador, Mike Tyson, confirmó que volverá a pelear, luego de permanecer 15 años retirado, con el objetivo de beneficiar a personas sin hogar y con problemas de adicciones, lo que quiere decir que lo veremos nuevamente en el ring.





´Estoy en la mejor forma de mi vida. Dios ha sido misericordioso conmigo. Peso 104 kilos y me encuentro muy bien. Me estoy preparando para ayudar a aquellos que han sido menos afortunados que yo y lo haré en una pelea con fines benéficos. Ganaré ese dinero y ayudaré a las personas sin hogar y a los adictos. Yo he pasado por eso y sé lo difícil que es. No hay tanta gente que pueda sobrevivir como yo´, comentó Mike Tyson.





A su vez, Mike Tyson hablo de sus posibles rivales y aseguró que desde que se confirmó que volvería a pelear existen muchas opciones, pues muchos desean participar en esa pelea, por lo que ya se encuentra haciendo las gestiones necesarias para firmar el contrato dentro de una semana.





Cabe señalar que entre los nombres que resaltan para enfrentarse con el boxeador, se encuentra el de Evander Holyfield, quien lo venció en dos ocasiones, aunque afirmó que no necesariamente sería así.