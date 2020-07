Miguel Layún se ve campeón otra vez con Rayados

Durante una entrevista para Marca Claro, Miguel Layún aseguró que se ve festejando el título otra vez, pues se visualiza levantando el título al final del torneo nuevamente, además que recalcó que no ve una línea débil en Rayados.

El mundialista mexicano consideró que Monterrey tiene las herramientas suficientes para pensar en otro título, ya que ve a un equipo sumamente fortalecido.

´Lo que he visto en la pretemporada es sumamente positivo y espero que se refleje en la temporada. Tuvimos un ascenso con el pasar de la temporada, jugamos de una manera en la que no merecíamos no ganar un partido, merecimos ganar varios, pero el fútbol es así. Vamos a encontrar un Rayados que mantenga una línea ascendente´, dijo.

Cabe señalar que el principal reto para Layún es ganar un tercer título con Rayados a corto plazo, pues tienen pendiente la final de Copa MX ante Xolos y reconoció que el Apertura 2020 será muy diferente, pues el jugar sin público será complicado durante los partidos.

´Será extraño los partidos sin gente. Yo los veo por televisión y falta algo, falta eso que pone el aficionado. Mucha gente piensa que no lo son, pero el aficionado tiene un rol importantísimo, se vive de manera distinta cuando la gente está involucrada, metida y apoyando. Se va extrañar, pero es momento de cuidarnos´, agregó.