Miguel Layún rompe el silencio sobre conflicto con el ´Tri´

Miguel Layún, defensa de Rayados de Monterrey, habló sobre la polémica que se presentó el año pasado dentro de la Selección Mexicana en el que se comentaba que se le responsabilizó por una indisciplina del ´Tri´ a él totalmente.

A través de una entrevista para Fox Sports aseguró que a raíz de ello, el lateral notó que gente cercana a él le dio la espalda y se dio cuenta 'quiénes no son sus amigos'.

"Yo hablé con la gente con la que en mi opinión tenía que hablar, Gerardo Martino y Yon de Luisa. Quiero pensar que esto quedó resuelto. Con la gente que yo señalé en su momento después de la Final de Liga, hasta el día de hoy no he tenido ni un mensaje de ellos" detalló Layún.

También, habló sobre algunos de sus compañeros del Tri que no dieron la cara ante el conflicto y recalcó que no todas las relaciones son como se piensa ´Así que me queda claro que simplemente son de la gente que le es fácil hacer un juicio y después no dan la cara.

No todos los que piensas que son tus amigos al final van a serlo; con el paso de los años Te vas dando cuenta de que no todas las relaciones con como tú pensabas´.

A su vez, mencionó que competirá deportivamente para estar en su mejor nivel, si eso lo lleva a ser seleccionado en la Selección Mexicana, adelante, pero si no, el dos veces mundialista puntualizó que se va satisfecho con lo que hizo, sin embargo, concluyó que no le gustaría terminar de esa forma con el Tri.