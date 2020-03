México destaca en película del mundial Rusia 2018

La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) estrenó la película oficial de la Copa del Mundo Rusia 2018, en la que México venció a los teutones y Francia logró el segundo título en su historia.

La película oficial tiene resumen de partidos como el España Vs Portugal, Rusia Vs Arabia Saudita y México vs Alemania, así como los más destacados de las siguientes fases.

A través de su canal en Youtube, el órgano rector del balompié en el mundo transmitió los mejores momentos de esa competencia que se celebró hace casi un par de años.

Como parte de sus medidas para apoyar la cuarentena que hay en el mundo por la pandemia del COVID-19, la FIFA transmitirá 30 partidos históricos de diferentes justas mundialistas.

