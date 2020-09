Messi comete ´falta grave´ tras no acudir a entrenamiento con Koeman

Este lunes, Lionel Messi no acudió a la primera sesión programada por Ronald Koeman, pues aún se mantiene firme en su postura y no se presentó al entrenamiento debido a que ya no se considera miembro del Club Barcelona.

Cabe señalar que a través del burofax que envió el argentino aclaró que no tiene la obligación de asistir a la Ciudad Deportiva de Sant Joan Despí. Sin embargo, el Barcelona aún lo considera su capitán y, de acuerdo al convenio colectivo de la Liga-AFE al no presentarse comete ´una falta grave´.

Según el documento, se considera falta grave la primera y segunda falta consistente en el abandono del trabajo, sin causa justificada, no tratándose de un partido y a partir de la tercera ausencia entrará en la categoría de ´muy grave´.

Sin embargo, ´La Pulga´ tampoco acudió a realizarse los tests PCR y de no acudir a la Ciudad Deportiva, y cometer la falta muy grave, podría ser suspendido de empleo y sueldo, según lo el convenio relativo a las sanciones.

Por lo que podrían restarle alrededor de 11 y 30 días o sancionarlo con una multa de hasta el 25 por ciento de su salario mensual.