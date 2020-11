Messi aseguró estar ‘cansado de siempre ser el problema de Barcelona’

Luego de disputar la Fecha FIFA, Lionel Messi fue cuestionado sobre las declaraciones del ex representante de Antoine Griezmann, quien aseguraba que el jugador mandaba ‘con terror’ al FC Barcelona.

Tras aterrizar en Barcelona, Lio aseguró que está ‘un poco cansado de ser siempre el problema de todo en el club’, mientras era rodeado por una ‘ola’ de reporteros.

Cabe señalar que Erick Olhats, ex representante del compañero del argentino, Antoine Griezmann, comentó que cuando el francés llegó al Barcelona, Messi no lo vio con buenos ojos y no le dirigía la palabra.

‘Es el régimen del terror, están con él o contra él, así de sencillo’, expresó del argentino, de acuerdo con información de Marca Claro.

Aunado a ello, Messi se mostró molesto luego de ser interceptado por Hacienda al arribar a Barcelona.

‘Encima, después de 15 horas de vuelo, me encuentro a los de Hacienda. Es una locura’, agregó, según el medio ya citado.