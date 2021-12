Menos a más

Buenos momentos

“En estos dos últimos meses de competencias he mejorado bastante y he tenido un gran progreso, he bajado mis marcas personales poco a poco”, expresó.

Miranda Vidal se ubica entre los mejores nadadores que se darán cita en este Nacional de Natación, siendo uno de los tres nadadores de la zona conurbana Veracruz-Boca del Río.

Forma parte de una de las selecciones más fuertes de los últimos años que presentará Veracruz en la perla tapatía.

“Mis resultados obtenidos en el presente año son satisfactorios; ha habido un progreso durante este año de pandemia; para el 2022 en los próximos Juegos Nacionales CONADE ganar una medalla para mi estado”, expresó.

Detalles importantes

El Campeonato Nacional de Invierno de Natación Curso Corto 2021 se realizará en el Centro Acuático Polideportivo Metropolitano, será selectivo oficial para los Juegos Nacionales CONADE 2022.

Este Nacional estará dividido en dos fases, para los de Primera Fuerza del 15 al 18 de diciembre con un grupo de 11 nadadores, 3 entrenadores, un juez y un delegado.

Junto con Ramsés Miranda lo acompañarán Susana Hernández Barradas y Larissa Cruz Tress, todos ellos representantes del equipo Pirañas TriRacing.