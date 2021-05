"Me voy tranquilo, siempre di lo mejor de mi" Nacho Ambriz

"Ya hablé con el grupo, con el dueño y simplemente agradecerle a la afición, agradecerle a la prensa y sobretodo a los jugadores que me ayudaron a que las cosas salieran aqui bien, si me hubiera gustado llegar a otra final, pero el fútbol es así y no me queda más que agradecer el gran recibimiento que siempre he tenido, el el gran apoyo que siempre he tenido, me voy tranquilo de haber hecho las cosas con profesionalismo, con el amor y el respeto que le tengo a esta profesión."

En cuanto a obtener otro título con el cuadro felino, el timonel señaló que se tenía la esperanza de lograrlo, resaltando el compromiso de sus jugadores y la admiración por el escudo del equipo guanajuatense, puntualizando en que siempre se brindó al máximo y que se va con la frente en alto.

"Me voy tranquilo, los entrenadores nunca estamos satisfechos, teníamos la ilusión de un título, habíamos cerrado filas entre los jugadores y yo, teníamos el compromiso y el respeto a este escudo que está por encima de todo, es una institución que merece muchísimo respeto, dejé todo lo mejor de mi, tengo la conciencia tranquila y eso es lo más importante para mi."

Finalmente, Ambriz manifestó que disfrutó por completo su etapa al frente del León, comentando que se lleva un gran recuerdo del equipo, en especial el campeonato de liga logrado en el GUARD1ANES 2020, aunque lamentó no haber peleado por el título en la presente campaña, además de agradecerle a la afición por su apoyo.

"Significa mucho porque la verdad viví muy buenas cosas, disfruté ver como el equipo siempre defendió su estilo, siempre buscó ser protagonista, se va una parte de León dentro de mi, es un equipo que siempre respetaré, un equipo que siempre admiraré porque tiene una gran historia, a mi me tocó ponerle esa octava estrella, que más hubiera querido que ponerle una más, agradezco estos dos años y ocho meses que estuve aqui, hicimos que la gente estuviera contenta con el equipo, mis respetos para la afición y les deseo lo mejor."

