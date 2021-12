me_siento_en_mi_mejor_momento_con_pumas_unam:_washignton_corozo

"Creo físicamente sí, me siento en mi mejor momento. Cuando un jugador está bien físicamente puede rendir normalmente", comentó Corozo, que demostró un gran nivel el sábado por la noche y que, de hecho, le había quitado el puesto a Diogo, que luego de los dos goles ante Cruz Azul bajó su nivel notablemente.

Aunque Corozo dejó en claro que actualmente estaba pasando por un buen momento a nivel físico, confesó que los primeros meses no fueron sencillos: "Creo que en los primeros meses llegar aquí al futbol mexicano me costó un poco, pero con trabajo y sacrificio me he acostumbrado y poco a poco he demostrado de qué estoy hecho.

Noticia Relacionada Definen horarios de las semifinales del futbol mexicano

Durante la fase regular, el ecuatoriano participó de 13 partidos y aportó apenas un gol, aquel ante Juárez, con el que Pumas comenzó su racha de victorias. En la Liguilla jugó los tres partidos, pero apenas en el encuentro ante América fue que consiguió hacer su primer doblete en lo que va del campeonato y en su presencia en México.

https://dalepumas.bolavip.com/ligamx/Washington-Corozo-confeso-estado-fisico-y-revelo-adaptacion-a-Mexico-20211130-0005.html