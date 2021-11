Me irá bien en Colombia: Hernández

"Ya me siento un poco nerviosa, muy contenta, mejore mi marca, estoy contenta, he entrenado bastante. Llegaré muy preparada a Cali, Colombia.

"La verdad creo que muy fuerte, he mejorado, he cambiado mucho mi físico en comparación a hace uno o dos años", expresó Hernández Barradas.

Menos a más

Hernández Barradas aseguró que en los últimos meses ha valorado todo lo que tiene y los sacrificios propios y de su familia, entrenador, todo para un buen resultado en Cali, Colombia.

"Tengo fe y confianza en que me irá bien, sea medalla o no, yo creo que dar en una final estaré más que satisfecha, quedar en octavo lugar será mi número uno, no me importa.

"Quedar medallista, ¡claro que me encantaría!", enfatizó la nadadora veracruzana Susana Hernández Barradas.