Me encapriché con el oro: Evelin Silva

"A los ´jarochos´ (sic) no les puedes picar el orgullo y me puse como meta tener el primer lugar y lo logré", afirmó la porteña Evelin Silva Cruz de 13 años, campeona tenis de mesa TTX, en singles y en equipos.

La originaria de la ciudad y puerto de Veracruz, destacó su participación en el Festival Deportivo "Mar y Playa", celebrado en Acapulco, Guerrero, pues con su compañera Mari José Hernández también sumó metal dorado por equipos.

"Me encapriché con el oro, me propuse pasar a la final en individual y en equipos y lo logré, me motivó que otros estados nos quisieran hacer menos.

"Pero a los ´jarochos´ (sic) no les puedes picar el orgullo, me puse como meta tener el primer lugar y lo logré", compartió entre risas, en declaraciones difundidas por la CONADE.

Añadió que durante las competencias se sintió nerviosa, porque su mentalidad era pasar a la siguiente ronda y subir a lo más alto del podio, y destacó que este triunfo es el resultado de sus entrenamientos previos.

Silva Cruz recordó que tiene tres años y medio en este deporte, el cual empezó a practicar motivada por su profesor de educación física, quien la reclutó cuando tenía nueve años.

"Competir aquí en la playa estuvo difícil porque juegas con viento, son nuevas raquetas, las pelotas más grandes y con reglas diferentes a las que estoy acostumbrada.

Diversión

"Todo eso fue divertido porque estás jugando en la playa, sientes el viento", manifestó la porteña, quien apuntó que dedica dos o tres horas diario a sus entrenamiento y los fines de semana cuatro horas.

"Me gusta mucho el tenis de mesa porque es muy dinámico, además me da la posibilidad de conocer otros estados, nuevos compañeros, salir de viaje, además de que te puedes coronar, lograr una medalla y ser el orgullo de tu estado o equipo.

"Creo que este Festival fue muy divertido y agradezco que nos dieran la oportunidad de estar aquí", agregó la campeona quien dedicó sus triunfos a sus padres y a su entrenador Juan Gutiérrez.