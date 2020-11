´Me atrae la MLS pero estoy feliz en América´: Miguel Herrera

Tras la salida de Guillermo Barros Schelotto como técnico del LA Galaxy, uno de los principales candidatos para encabezar al conjunto angelino era Miguel Herrera, sin embargo el estratega azulcrema afirmó que se encuentra feliz en América.

Durante una entrevista para TUDN, el director técnico de los de Coapa mencionó que lo del Galaxy solo son rumores, pues no ha existido ningún acercamiento hacia él.

´Estoy muy concentrado y conectado con el América, la MLS me atrae, no para dejar al América e irme para allá, pero sí me atrae porque es una liga que está en crecimiento, están haciendo muy bien las cosas´, expresó para el medio ya citado.

De igual manera, el ´Piojo´ resaltó que desea quedarse muchos años en la dirección de ´Las Águilas´, siempre y cuando se cumplan los objetivos del equipo.

´Si me dicen que me voy a quedar en el América muchos años y voy a estar dando los resultados que la gente exige y la exigencia que tiene este equipo y sigo con la misma estamina para poder hacerlo, seguiré aquí feliz de la vida´, añadió.