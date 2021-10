Mayra Castañeda fue novena en Nacional Sprint de Triatlón

Mayra Castañeda estuvo ocho días en aquella paradisiaca isla del caribe mexicano donde intervino primero en el Ironman 70.3 dentro de la categoría Pro femenil, ubicándose en el sexto sitio, al finalizar su actuación la atleta veracruzana mencionó lo siguiente.

Noticia Relacionada Zafarrancho en malecón de Coatzacoalcos; jóvenes se agarran a golpes

"Me voy muy contenta de Cozumel, hace una semana competí en el Ironman 70.3 y después en el Campeonato Nacional Sprint en la categoría Élite, fueron ritmos muy diferentes en ambas competencias, pero me sentí muy bien, como hace mucho no me sentía".

"Me llevo el noveno lugar a nivel nacional, pero sobre todo me llevo muy bonitas experiencias de haber competido en este paraíso, gracias coach Luis Chávez por confiar en mí y por ayudarme a ser mejor día a día, gracias a todos por sus porras y a mis patrocinadores por estar y apoyarme siempre".