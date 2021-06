Maripau Malpica, la carta fuerte de Veracruz en gimnasia artística

En el primer evento, Maripau colaboró para que México obtuviera el boleto por equipo a los Juegos Panamericanos de Cali, Colombia 2021, mientras que en el segundo se agenció una medalla de oro y dos de bronce representando a Veracruz.

PUBLICIDAD

Sin embargo, esto no ha sido obra de la casualidad ni mucho menos, pues la alumna del Club Levic se ha esmerado siempre por convertirse en la número uno del estado y gracias a su empeño y deseos de trascender lo ha conseguido en corto tiempo.

Noticia Relacionada Julio César Chávez presume arreglito estético en el rostro y le llueven burlas

Campeona nacional en la desaparecida Olimpiada Infantil y Juvenil, así como en otras competencias de envergadura, fue el inicio del nacimiento de la nueva reina de la gimnasia veracruzana.

UN ORGULLO Y UN HONOR

PUBLICIDAD

Por ello, la alumna del Club Levic no dudó en asegurar en entrevista que ser la mejor en su categoría representa para ella "Un gran orgullo y un honor", aunque reconoció también que para mantenerse necesita trabajar más.

"Estoy muy orgullosa de mis logros, pero se que debo echarle más ganas para no perder el puesto y seguir por el rumbo que me he trazado", dijo.

PUBLICIDAD

Maripau señaló que participar en un evento internacional como los Juegos Olímpicos fue un sueño que tuvo desde niña.

"Pero nunca imaginé que a estas alturas de mi carrera estaría a punto de representar a mi país en unos Juegos Panamericanos".

PUBLICIDAD

La gimnasta afirmó que siempre ve sus objetivos por delante de ella, por lo que sabe que si quiere llegar más lejos deberá trabajar muy fuerte.

Respecto a su participación en los Juegos Nacionales CONADE, donde cosechó tres medallas, comentó que de acuerdo a su plan de trabajo siempre confió en terminar entre las tres mejores, aunque le sorprendió hacerlo en un aparato.

PUBLICIDAD

"En salto de caballo sabía que tendría podio porque soy de las más fuertes de México, lo mismo que en all around, pero en viga no esperaba medalla, porque este aparato no es uno de mis fuertes. Por ello me siento muy satisfecha de mis resultados".

Por último, la alumna del Club Levic consideró que el apoyo de sus padres y de sus entrenadores ha sido fundamental para su rápido crecimiento como deportista, lo cual la motivan a seguir dando su máximo esfuerzos en los siguiente eventos que deberé afrontar.

Sus logros más recientes: Boleto a los Juegos Panamericanos de Cali, Colombia. 3 medallas en lo Juegos Nacionales CONADE (1 de oro y 2 de bronce).