maripau_confiada_en_calificar_a_los_panamericanos_de_cali_2021

"Me siento bien en todos los aspectos y espero ir con con todo para poder ganar la plaza a Cali Colombia", señaló entusiasmada Maripau al final del entrenamiento del martes en el Gimnasio del Club Levic.

Marianna comentó que pese a la pandemia, ha tratado de cumplir con su programa de entrenamiento al pie de la letra.

"He trabajado fuerte en todos los aparatos, aunque me he enfocado un poquito más en barras asimétricas y en salto de caballo, que son mis fuertes".

La alumna del Club Levic señaló que no obstante que en la Perla Tapatía se medirá a las mejores del país, tiene la seguridad de que logrará el ansiado boleto dentro de la categoría Junior.

"Es una meta, pero en caso de no logre cumplirla la tomaré como una experiencia más que me servirá para la edición del próximo año", destacó.

Cabe mencionar que de lograr su calificación, Maripau asistiría a su primer evento de carácter internacional, pues aunque ya asistió a uno en Houston, éste fue por invitación con su club.