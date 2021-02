Madre del Morro García explota contra presidente de Godoy Cruz: mi hijo, tu negocio

Siguen las repercusiones en Argentina luego de la terrible noticia del fallecimiento de Santiago "Morro" García, delantero de Godoy Cruz, el cual este lunes se confirmó fue por suicidio. En un marco de dolor y tristeza en Mendoza, la madre del uruguayo se trasladó hasta la localidad donde vivía su hijo, para arreglar todos los trámites y poder llevar su cuerpo a su país. Pero antes, tiró y fuerte contra el presidente del Tomba, José Mansur, a quien culpó de solo ver al jugador como un negocio y cuidar el tema humano.

"Mi hijo se murió por un negocio, eso era para él, su negocio. Hay gente que vive para hacer dinero con las habilidades de otras personas. Santiago me llamó el lunes para mí cumpleaños y me dijo que el sábado estaba en casa, pero a Mansur se le ocurrió pedir el otro 50% de su pase a Daniel Fonseca. Esto le imposibilitó irse y eso lo detonó. Me llevo las ilusiones de mi hijo en un cajón gracias a José Mansur".

La señora Claudia Correa aseguró que buscó al dirigente para pedir explicaciones y solicitar ayuda y nunca recibió respuesta, por lo que todos los cargos de su viaje y traslado del cuerpo del Morro serán a cargo de amigos y familiares.

"Tenía 40 minutos que me enteré de la muerte de mi hijo y le escribí a Manzur. Este señor, que no se cansó de despreciarlo, manosearlo y de humillarlo, nunca me contestó. Estoy en acá en Mendoza, porque mi familia, mis amigos y todos mis compañeros me ayudaron para que pueda venir a retirar al cuerpo de mi hijo".

En el pasado y en medio de un bajo rendimiento de Santiago en el torneo local, el presidente Mansur había dicho que se encontraba pasado de peso, algo que evidentemente mermó en el ánimo del charrúa "Mansur hizo la declaración de que mi hijo era un líder negativo y debería haberlo limpiado; le quiero decir que era un chiquilín que ayudó a todo gurí que encontró y nunca le faltó el respeto a nadie. Santiago estaba gordo porque estaba depresivo y no tenía entusiasmo por lo que hacía".

