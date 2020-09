Luis Montes abandona la Selección Mexicana

A través de un video en la cuenta oficial del León, el mediocampista Luis Montes, dio a conocer su renuncia a la Selección Mexicana y afirmó que no era considerado por el técnico Gerardo Martino en otras convocatorias.

El ´Chapo´ detalló que en las pasadas convocatorias del ´Tri´ donde fue considerado, el técnico argentino no lo tomaba en cuenta, por lo que en esta ocasión decidió renunciar.

´Tomé decisión de no ir a selección, la última convocatoria que fui hablé con él y le dije que mi intención era no ir más, me vi desmotivado, desilusionado. Por ahí se decía que estaba en un buen nivel, que andaba bien en mi club y uno va a selección con ilusión de hacer las cosas bien y, a veces, llamaba a 26 o 27 jugadores y yo no entraba a hacer futbol con los 22 y la verdad sí me puse a pensar que no tenía nada que hacer ahí´, expresó.

Cabe señalar que Luis Montes aseguró que el ´Tata´ Martino tomó de buena forma su decisión, pues resaltó que nadie es indispensable.

´Nadie es indispensable en selección, mucho menos yo que he tenido pocos partidos en el proceso. Hablé con el profe y dije lo que pienso y lo tomó de buena manera´, agregó.