Los cracks que no asistirán al Mundial de Qatar 2022

Un caso similar vive Noruega debido a que no logró su boleto a Qatar 2022 y privó al mundo de ver a su gran goleador Erling Haaland en el magno escenario. Ante ello, en Mediotiempo te presentamos un recuento de los grandes jugadores que no estarán presentes en Qatar 2022, aunque cabe mencionar que esta se hará más grande debido a que los últimos boletos aún se están definiendo.

Italia

Por segunda ocasión al hilo Italia no estará en una Copa del Mundo tras el fracaso que resultó su eliminatoria mundialista, debido a que Macedonia los venció en un duelo de repechaje en la UEFA; el mundo no podrá ver en Qatar 2022 a talentos como: Gianluigi Donnarumma, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne, Jorginho, Marco Verratti y Leandro Bonucci.

Noticia Relacionada Habrá cambios profundos: Serie A tras la eliminación de Italia de Qatar

Noruega

Erling Haaland ha sorprendido a propios y extraños a sus escasos 21 años con el Borussia Dortmund. Su olfato goleador lo tienen en la élite del futbol mundial, por lo que clubes como el Real Madrid y Barcelona lo tienen en la mira; sin embargo, el selectivo de Noruega no pudo clasificarse al Mundial y con ello se esfuma la oportunidad de verlo en la máxima vitrina del futbol internacional.

Bosnia y Herzegovina

El representativo de Bosnia y Herzegovina no pudo ni siquiera colarse al Repechaje de la UEFA, así que Qatar 2002 no podrá ver en sus estadios a jugadores de la talla de Edin Dzeko, crack que brilla con el Inter de Milán, así como Miralem Pjanic, que se desempaña con el Besiktas.

Austria

El selectivo austriaco también se quedó en el camino de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, con ello una de las estrellas del Real Madrid no asistirá al Mundial, como es el caso de David Alaba; lo mismo pasará con el jugador del Bayern Munich Marcel Sabitzer.

Gabón

En las eliminatorias mundialistas de África también se quedaron en el camino grandes cracks, como es el caso de Pierre-Emerick Aubameyang, quien no pudo conseguir su lugar en la justa con Gabón, así que deberá seguir enfocándose con su club el Barcelona.

Costa de Marfil

El selectivo marfileño ha destacado en los últimos años por tener grandes jugadores y en este año no es la excepción, sin embargo, ello no fue suficiente para ganar su boleto a la Copa del Mundo de 2022 y con ello nos privaremos de ver a Sebastien Haller, delantero del Ajax, así como Franck Kessie, mediocampista del Milan, quien podría jugar en el Barça.

La Fecha FIFA de Marzo se está jugando y con ello se definirá al grueso de las selecciones que vayan al Mundial del 2022; ante ello, está el riesgo de que grandes figuras del futbol se queden sin Copa del Mundo. Tal podría ser el caso de Cristiano Ronaldo, que disputará el repechaje Final de la UEFA la siguiente semana contra Macedonia.

Asimismo, otra de las series del repechaje de la UEFA dejará a un crack sin mundial, como es el caso del duelo entre Polonia y Suecia, donde solo habrá lugar en Qatar 2022 para Robert Lewandowski o Zlatan Ibrahimovic.

Gareth Bale es otro de los que podría quedarse sin Copa del Mundo si es que no puede imponerse con Gales al vencedor entre Escocia o Ucrania (duelo del repechaje pospuesto).

En Conmebol también hay grandes selecciones y jugadores que peligran, como es el caso de Perú, Colombia y Chile, representativos que están en riesgo de no ir al Mundial por el momento. Ello implicaría que elementos cafetaleros como: Guillermo Cuadrado, David Ospina y James Rodríguez no vayan a Qatar. Los andinos también sufrirían en caso de no ir, ya que se 'perderían' jugadores como Claudio Bravo, Arturo Vidal, Edu Vargas y Alexis Sánchez; mientras que los por los incas no irían Renato Tapia, Christian Cueva y Gianluca Lapadula.

https://www.mediotiempo.com/futbol/copa-mundial/equipos-eliminados-del-mundial-jugadores-que-no-iran-a-qatar-2022